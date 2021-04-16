СМИ: бойца UFC Антигулова задержали в Махачкале

Правоохранительные органы задержали российского бойца смешанного стиля (MMA) Гаджимурада Антигулова в Махачкале. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Во время обыска у него нашли пистолет. Однако подробности задержания 32-летнего бойца не уточняются.

Антигулов известен выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также скандалом, который произошел в конце прошлого года.

Спортсмен устроил драку на свадьбе в Дагестане. Конфликт случился из-за того, что бойца попросили убрать алкоголь, который он принес с собой. Между ним и еще одним гостем произошла драка. Ударивший Антигулова мужчина позже был избит.

На счету Антигулов 20 побед и восемь поражений в официальных поединказ. Последние четыре боя он проиграл. Также спортсмен известен своими выступлениями в ABC и M-1.