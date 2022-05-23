СМИ: «Барса» готова заплатить за Левандовски 35 миллионов евро

Журналист Николо Скира написал в соцсетях, что руководство «Барселоны» готово заплатить 35 миллионов евро за трансфер бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, Левандовски уже согласовал условия договора с «сине-гранатовыми». Контракт будет рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 46 матчей. Он записал в свой актив 50 голов и отметился семью результативными передачами.