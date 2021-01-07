СМИ: Азмун заинтересовал «Боруссию»

По словам собеседника, российский клуб оценил трансфер 26-летнего иранского футболиста в 20 миллионов евро.

Азмун играет за «Зенит» с февраля 2019 года. За это время он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В этом сезоне он сыграл 20 матчей в разных турнирах, где забил 11 голов в ворота соперника. ТАкже он играл за казанский «Рубин» и «Ростов», с которым занял второе место на чемпионате России. За сборную Ирана Азмун сыграл 48 матчей, забив 31 гол.