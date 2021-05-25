СМИ: атлет умер на тренировке в Омске в возрасте 22 лет

В Омске на стадионе «Сибирский Нефтяник» во время тренировки скончался легкоатлет Григорий Маляренко. Ему было 22 года, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, из-за высокой температуры воздуха у Маляренко могли возникнуть проблемы с сердцем. В Министерстве спорта заверили, что атлет тренировался в комфортных для себя условиях. Отмечается, что спортсмен победил на юниорском чемпионате России в 2019 году на дистанции 60 метров с барьерами.