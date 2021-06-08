СМИ: Артуро Видаль попал в сферу интересов «Зенита»

Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с продажей хавбека Артуро Видаля. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам инсайдера, клуб намерен избавиться от 34-летнего чилийца, чтобы перед предстоящим сезоном разгрузить зарплатную ведомость. Одна из возможностей — продажа Видаля петербургскому «Зениту», который готов платить игроку около четырех миллионов евро в год. По данным издания, в услугах полузащитника также заинтересованы «Америка» и «Марсель».