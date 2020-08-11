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    11 августа 2020, 20:52

    СМИ: «Арсенал» может подписать хавбека «Зенита»

    Артур Блянихов

    Лондонский «Арсенал» присматривается к полузащитнику сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмару Барриосу. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, в договоре игрока с российской командой обозначена сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Отмечается, что «Зенит» готов отпустить колумбийца лишь за соответствующую компенсацию. По словам инсайдера, лондонский клуб будет готов заплатить эту сумму, если успешно продаст несколько своих футболистов.

    Новости SMI.FM