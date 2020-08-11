СМИ: «Арсенал» может подписать хавбека «Зенита»
Лондонский «Арсенал» присматривается к полузащитнику сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмару Барриосу. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в договоре игрока с российской командой обозначена сумма отступных в размере 30 миллионов евро. Отмечается, что «Зенит» готов отпустить колумбийца лишь за соответствующую компенсацию. По словам инсайдера, лондонский клуб будет готов заплатить эту сумму, если успешно продаст несколько своих футболистов.