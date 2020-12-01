СМИ: Ахмед Муса вернется в ЦСКА

По данным издания, на следующей неделе нападающий подпишет со столичным клубом трехлетний контракт и пройдет медицинский осмотр. Отмечается, что ради возвращения в ЦСКА Муса отклонил предложение, поступившее от турецкого «Галатасарая». Футболист перейдет к армейцам в статусе свободного агента, поскольку несколько недель назад он расторг соглашение с арабской командой «Аль-Наср».