СМИ: Ахмед Муса вернется в ЦСКА
Бомбардир нигерийской сборной Ахмед Муса вернется в стан московских армейцев, передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, на следующей неделе нападающий подпишет со столичным клубом трехлетний контракт и пройдет медицинский осмотр. Отмечается, что ради возвращения в ЦСКА Муса отклонил предложение, поступившее от турецкого «Галатасарая». Футболист перейдет к армейцам в статусе свободного агента, поскольку несколько недель назад он расторг соглашение с арабской командой «Аль-Наср».