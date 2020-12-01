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    01 декабря 2020, 19:45

    СМИ: Ахмед Муса вернется в ЦСКА

    Артур Блянихов

    Бомбардир нигерийской сборной Ахмед Муса вернется в стан московских армейцев, передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, на следующей неделе нападающий подпишет со столичным клубом трехлетний контракт и пройдет медицинский осмотр. Отмечается, что ради возвращения в ЦСКА Муса отклонил предложение, поступившее от турецкого «Галатасарая». Футболист перейдет к армейцам в статусе свободного агента, поскольку несколько недель назад он расторг соглашение с арабской командой «Аль-Наср».