СМИ: 24-летний парень умер во время полумарафона в Монреале

«Кросс Нации» прошел в Дубне. Его пробежали 4 тысячи человек Подробнее

Полумарафон в Монреале стартовал 22 сентября. Патрик Нили вместе с другими спортсменами намеревался преодолеть 21,1 километра. Когда большая часть дистанции была позади, легкоатлет упал. Врачи подоспели к нему лишь через семь минут.

Мужчину экстренно госпитализировали. Скончался он в больнице. Известно, что Нили никогда раньше не жаловался на здоровье и принимал участие даже в марафонских дистанциях.

Монреальский марафон, приходивший 21 и 22 сентября, собрал около 18 тысяч человек. Это традиционное мероприятие, которое проводится с 1979 года.