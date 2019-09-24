  • СМИ: 24-летний парень умер во время полумарафона в Монреале

    24 сентября 2019, 04:25

    Светлана Степанова

    Спортсмен Патрик Нили умер, не добежав до финиша буквально несколько километров. Медики заключили: причиной гибели молодого мужчины стал сердечный приступ. Об этом сообщил телеканал Global News.
    СМИ: 24-летний парень умер во время полумарафона в Монреале

    «Кросс Нации» прошел в Дубне. Его пробежали 4 тысячи человек

    Подробнее

    Полумарафон в Монреале стартовал 22 сентября. Патрик Нили вместе с другими спортсменами намеревался преодолеть 21,1 километра. Когда большая часть дистанции была позади, легкоатлет упал. Врачи подоспели к нему лишь через семь минут.

    Мужчину экстренно госпитализировали. Скончался он в больнице. Известно, что Нили никогда раньше не жаловался на здоровье и принимал участие даже в марафонских дистанциях.

    Монреальский марафон, приходивший 21 и 22 сентября, собрал около 18 тысяч человек. Это традиционное мероприятие, которое проводится с 1979 года.