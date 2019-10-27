СМИ: 160 человек отравились на гран-при «Формулы-1» в Мексике

В Toro Rosso пострадал напарник россиянина Даниила Квята — французский пилот Пьер Гасли. При этом, несмотря на недомогание, он принял участие в субботней тренировке, показав седьмой результат.

Организаторы гонки обратились к командам с призывом соблюдать правила гигиены и пить воду из бутылок. Сами промоутеры — мексиканская медиакомпания Grupo CIE — не занимаются обеспечением питания участников.

При этом в местной больнице Angeles Acoxpa не зафиксировали роста обращений в связи с желудочными расстройствами.

Лучшее место в квалификации гран-при Мексики показал нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Россиянин Даниил Квят занял девятую строчку. Главный заезд пройдет 27 октября.

Самым ярким событием квалификации чемпионата Мексики стала авария финского гонщика Валттери Боттаса. Спортсмен не удержал машину в повороте и врезался в стену. Пилот чудом не пострадал.