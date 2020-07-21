СМИ: 16 клубов сыграют в предстоящем сезоне РПЛ

По данным издания, этой зимой большая часть клубов РПЛ поддержало расширение отечественного чемпионата до 18 команд. Предполагалось, что РПЛ запустят в новом формате уже в следующем сезоне.

Отмечается, что из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса, было решено отказаться от переходных игр. В результате из Футбольной национальной лиги в Премьер-Лигу вышли лишь «Химки» и «Ротор».