17 июля 2023, 18:55
Сменивших гражданство российских спортсменов обяжут платить компенсацию
ТАСС: Госдума подготовит закон, обязывающий спортсменов платить за смену гражданства
Депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, который обяжет отечественных спортсменов выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства. Об этом сообщил ТАСС.
От выплат освободят тех, кто не являлся кандидатом в национальную команду на протяжении трех лет до момента смены гражданства. Также их избегут спортсмены, которые оплачивали подготовку самостоятельно.
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Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в случае со сменой гражданства спортсменами нельзя растрачивать деньги налогоплательщиков впустую.
«Поэтому наш комитет начал разработку законопроекта, по которому они станут обязаны выплатить компенсацию при смене спортивного гражданства», — подчеркнул он.
В апреле стало известно, что заслуженный мастер спорта России в шорт-треке Софья Просвирнова подала документы на смену спортивного гражданства на датское. В прошлом году она вышла замуж за уроженца Дании Виктора Торупа.
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