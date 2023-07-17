Спорт 17 июля 2023, 18:55 Сменивших гражданство российских спортсменов обяжут платить компенсацию ТАСС: Госдума подготовит закон, обязывающий спортсменов платить за смену гражданства РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, который обяжет отечественных спортсменов выплачивать компенсацию за смену спортивного гражданства. Об этом сообщил ТАСС.

От выплат освободят тех, кто не являлся кандидатом в национальную команду на протяжении трех лет до момента смены гражданства. Также их избегут спортсмены, которые оплачивали подготовку самостоятельно.

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Председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в случае со сменой гражданства спортсменами нельзя растрачивать деньги налогоплательщиков впустую.

«Поэтому наш комитет начал разработку законопроекта, по которому они станут обязаны выплатить компенсацию при смене спортивного гражданства», — подчеркнул он.

В апреле стало известно, что заслуженный мастер спорта России в шорт-треке Софья Просвирнова подала документы на смену спортивного гражданства на датское. В прошлом году она вышла замуж за уроженца Дании Виктора Торупа.