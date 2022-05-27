Сменила коньки на перчатки. Фигуристка Загитова начала заниматься боксом

Вместо катка боксерский ринг, а коньки заменили боксерские перчатки. Алина Загитова опубликовала видео с тренировки по боксу в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как спортсменка вместе с тренером отрабатывает удары. После того, как 20-летняя Загитова взяла все титулы в мировом фигурном катании, звездам бокса пора приготовиться к новой серьезной сопернице.