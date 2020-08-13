Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пропустит минимум один матч своей команды из-за конфликта с арбитром. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Слуцкого дисквалифицировали «на два матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до завершения чемпионата)», сказано в пресс-релизе.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал тренера «за оскорбительное поведение» в отношении арбитра встречи «Рубина» с «Локомотивом». Также Слуцкий должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Матч «Рубин» — «Локомотив» проходил 11 августа. В перерыве встречи тренер что-то сказал главному арбитру встречи Сергею Иванову. После перерыва тот удалил Слуцкого с игры. На пресс-конференции наставник «Рубина» раскритиковал работу судьи, потребовав, «чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно».

Слуцкий согласился с решением контрольно-дисциплинарного комитета, заявив, что «все прошло максимально корректно».