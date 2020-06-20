Слуцкий заявил о нарушении морально-этических принципов во время матча «Сочи» с «Ростовом»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» и экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что игра между профессиональными спортсменами ФК «Сочи» и молодежной команды из Ростова получилась несправедливой.

«Легко говорить со стороны, и я не могу быть уверенным, как бы поступил в такой ситуации. Были нарушены принципы фейр-плей. Независимо от регламента, не все в жизни определяется регламентирующими документами», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

Фейр-плей подразумевает честную игру и равные шансы, чего точно не было в матче между двумя командами, уверен тренер.

Команда «Сочи» обыграла «Ростов» с разгромным счетом 10:1. Всему виной коронавирус, который «закрыл» на карантин весь основной состав «Ростова». Тренерский штаб принял решение не отказываться от матча и вывести на поле спортсменов из молодежки, средний возраст которых 17 лет.

ФК «Сочи» после своей победы поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.