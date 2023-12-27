Спорт 27 декабря 2023, 11:20 Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шеньхуа» Бывший главный тренер сборной РФ Слуцкий возглавил ФК «Шанхай Шеньхуа» Dmitry Golubovich/Russian Look

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб «Шанхай Шеньхуа». Информация появилась на странице команды в соцсети Weibo.

Слуцкий станет главным тренером ФК с 1 января. Данных о том, на какой срок заключили контракт, нет.

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На назначение отреагировали в Российской премьер-лиге.

«Леонид Слуцкий — новый главный тренер „Шанхай Шеньхуа“. Удачи на новом месте, Леонид Викторович», — написали в Telegram-канале РПЛ.

Слуцкий возглавлял российскую сборную в 2015-2016 годах. Клуб ЦСКА под его руководством два раза становился чемпионом страны и еще по два раза получал Кубок и Суперкубок России. Кроме того, Леонид Слуцкий тренировал команды «Крылья Советов», «Москва», «Рубин», «Витесс» (Нидерланды), «Халл Сити» (Англия).

Команду «Шанхай Шэньхуа» основали в 1993 году, она выступает в Суперлиге Китая. В 2000-х годах клуб некоторое время уже возглавлял россиянин — Василий Непомнящий.