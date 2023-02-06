Спорт 06 февраля 2023, 23:58 Слуцкий резко высказался в адрес Мостового

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Экс-наставник казанского «Рубина» и российской сборной по футболу Леонид Слуцкий с резкой критикой обрушился на бывшего хавбека московского «Спартака» Александра Мостового. Об этом написала «Политика Сегодня».

«Очень обидно, когда бывшие очень известные, качественные, большие игроки превращаются, по существу, во фриков и посмешище своими высказываниями и недальновидными какими-то бесконечными поступками», — подчеркнул Слуцкий.

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Уточняется, что Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР по футболу вместе со спартаковцами. Кроме выступлений за отечественные команды, полузащитник играл за португальские и и испанские клубы.

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