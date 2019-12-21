Слуцкий рассказал о «суперклевом» опыте в Голландии

Голландцы не готовы к любым нововведениям, которые может привнести тренер, привыкший работать по иным принципам. Болельщики, специалисты и сами спортсмены любят определенный стиль игры.

«Европейцы и в принципе люди с иной футбольной философией, на мой взгляд, не очень нужны в Голландии», — предположил Слуцкий.

Тренер назвал футбол в Нидерландах «государством в государстве». При этом он посчитал «суперклевым» опыт в «Витессе». Тем не менее Слуцкий решил, что ему интереснее работать с более серьезными целями, с клубами другого уровня. Хотя руководство голландского клуба было не против продолжения сотрудничества с ним.

Слуцкий работал в голландском клубе «Витесс» с лета 2018 по ноябрь 2019 года. Он подал в отставку из-за низких результатов его команды. Вместе с тренером команду покинули его помощники — братья Алексей и Василий Березуцкие.

Тренер вернулся в Россию 19 декабря. Он возглавил казанский «Рубин», подписав контракт на пять лет. Слуцкий поставил перед «Рубином» краткосрочную задачу — сохранить прописку в премьер-лиге. Ее он считает достаточно сложной.

В команде остаются тренер по физподготовке — испанец Хавьер Нойя Сальсес, Олег Кузьмин и тренер по работе с вратарями Сергей Козко. В ближайшее время может появится еще один помощник.