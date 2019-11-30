Такое решение, по данным издания, Слуцкий принял после поражения «Витесса» «Херенвену» в матче 15-го тура чемпионата Голландии: встреча закончилась со счетом 2:3. Поражение стало для «Витесса» пятым подряд. После него клуб опустился на шестое место с 23 очками.

Леонида Слуцкого могут уволить из «Витесса» Подробнее

Стоит отметить, что официально клуб еще не сделал никаких заявлений по этому поводу.

Леонид Слуцкий занимал пост главного тренера «Витесса» с лета 2018 года. В качестве ассистентов к нему присоединились братья Алексей и Василий Березуцкие, которые играли под его руководством в столичном ЦСКА.

В 2017 году Леонид Слуцкий тренировал клуб «Халл Сити», а еще раньше — московский ЦСКА. Именно с ним он стал трехкратным чемпионом России.