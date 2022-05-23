Слуцкий останется на посту наставника «Рубина»

Гендиректор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заверил, что наставник команды Леонид Слуцкий продолжит работать в клубе, несмотря то, что команда заняла 15-е место. Об этом написала «Газета.ru».

«Слуцкий продолжит работу в клубе. Жалею ли, что не уволил Слуцкого ранее? Никогда не считал, что косвенные признаки его неудовлетворительной работы присутствуют. Это наш правильный выбор и Слуцкий — высококвалифицированный специалист», — подчеркнул Сайманов.

Он заметил, что в последнее время произошли определенные события, в частности решения UEFA и FIFA, которые оказали сильное влияние. По словам Сайманова, Слуцкий понес большие репутационные потери.

«У нас ушло шесть игроков — тренировали одну команду, а играть стали другой», — добавил гендиректор «Рубина».

РИА ФАН напомнило, что Слуцкий тренирует «Рубин» с декабря 2019 года. В минувшем сезоне команда заняла 15-е место и вылетела из РПЛ.