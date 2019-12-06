Слуцкий назвал свою профессию самой одинокой

«Витесс» принял отставку Слуцкого Подробнее

Такое заявление Слуцкий сделал во время интервью YouTube-каналу «Всему Головин».

Бывший тренер команды «Витесс» рассказал, что из-за работы не отмечал праздники с семьей. Он пояснил, что обычно находился далеко от своих близких. По словам Слуцкого, это повлияло на его отношения с женой и стало причиной развода. Тренер уточнил, что с подобной проблемой он столкнулся и во время работы с ЦСКА-Москва.

«Эта профессия, наверное, самая одинокая на свете», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее специалист Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса». Вместе с ним из клуба ушли его помощники — Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие.