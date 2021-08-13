Слуцкий назвал невезением вылет «Рубина» из Лиги конференций

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение клуба в матче с польским «Ракувом» в Лиге конференций. Об этом сообщил телеканал «МатчТВ».

По данным сайта «Свободная пресса», Слуцкий считает, что было много обстоятельств, которые сложились не в пользу его команды. Причиной проигрыша он назвал невезение.

«Сегодня какие-то моменты, к сожалению, сложились не в нашу пользу. Ну и апофеозом всего явилась последняя минута», — подчеркнул он.