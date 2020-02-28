Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал почти всех знакомых ему футболистов подкаблучниками. Он рассказал, что некоторые профессиональные вопросы вообще решал через жен.

Леонид Слуцкий в интервью «Бизнес Online» рассказал, что на игроков присутствие девушек и жен может влиять благотворно, сравнив их с музами поэтов. Именно поэтому он разрешил присутствовать вторым половинкам на сборах игроков.

По словам Слуцкого, жены футболистов вообще выполняют важную роль. Игрок все время в разъездах: то на играх, то на сборах. Поэтому в управление домом должна активно включаться жена или девушка. Так что, считает Слуцкий, большинство футболистов становятся подкаблучниками.

«В Европе даже даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жен даже решать какие-то профессиональные вопросы», — отметил Слуцкий.

В то же время он рассказал, что в «Рубине» никаких женсоветов пока не создали. Слуцкий виделся только с теми девушками, которые поехали с футболистами на сборы.

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в середине декабря. До этого он много лет тренировал ЦСКА, был главным тренером сборной России, после он недолго работал в «Халл Сити» и «Витессе».