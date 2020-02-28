    28 февраля 2020, 16:51

    Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками

    Юлия Булыгина

    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал почти всех знакомых ему футболистов подкаблучниками. Он рассказал, что некоторые профессиональные вопросы вообще решал через жен.
    Слуцкий назвал футболистов подкаблучниками

    Леонид Слуцкий в интервью «Бизнес Online» рассказал, что на игроков присутствие девушек и жен может влиять благотворно, сравнив их с музами поэтов. Именно поэтому он разрешил присутствовать вторым половинкам на сборах игроков.

    По словам Слуцкого, жены футболистов вообще выполняют важную роль. Игрок все время в разъездах: то на играх, то на сборах. Поэтому в управление домом должна активно включаться жена или девушка. Так что, считает Слуцкий, большинство футболистов становятся подкаблучниками.

    «В Европе даже даже есть специальные женсоветы, с которым обязательно кто-то из клуба контактирует. Так что не стоит недооценивать влияние жен. Если говорить про ЦСКА, то после стольких лет совместной работы удавалось через жен даже решать какие-то профессиональные вопросы», — отметил Слуцкий.

    В то же время он рассказал, что в «Рубине» никаких женсоветов пока не создали. Слуцкий виделся только с теми девушками, которые поехали с футболистами на сборы.

    Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в середине декабря. До этого он много лет тренировал ЦСКА, был главным тренером сборной России, после он недолго работал в «Халл Сити» и «Витессе».