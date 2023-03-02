Спорт 02 марта 2023, 22:47 «Слуцкий — глупый слабак». Губерниев разочаровался в тренере «Рубина» Губерниев назвал «слабаком» тренера Слуцкого РИА «Новости»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес тренера Леонида Слуцкого. В своем Telegram-канале телеведущий назвал «слабаком» бывшего наставника «Рубина».

«Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий — слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий — глупый слабак. Разочарование», — написал Губерниев.

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Последней командой Леонида Слуцкого, который сейчас находится без работы, был казанский клуб «Рубин». Тренер возглавлял его с 2019 года. Под руководством Слуцкого «Рубин» занял четвертое место в РПЛ сезона-2020/2021.

Затем команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую попала в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002.

Ранее российский футбольный тренер Леонид Слуцкий отреагировал на срыв перехода бомбардира Артема Дзюбы в московский клуб «Торпедо». По его словам, главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев предложил лучшему бомбардиру приехать на просмотр, однако не дал никаких гарантий на заключение контракта.