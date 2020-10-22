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    22 октября 2020, 23:36

    Слуцкая прокомментировала конфликт Плющенко с Тутберидзе

    Кирилл Фролов

    Конфликт тренеров по фигурному катанию Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе заметен со стороны. «Иногда хочется воскликнуть: „Успокойтесь и делайте свое дело!“» — заявила порталу «Команда России» бывшая фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
    Слуцкая прокомментировала конфликт Плющенко с Тутберидзе

    При этом, по ее мнению, «война ведется больше с одной стороны» — чаще выпады исходят от команды Плющенко, которая получила от Тутберидзе «двух готовых спортсменок».

    По словам Слуцкой, конфликт прекратился бы естественным образом, если бы из-за коронавируса не отменили чемпионат мира в Монреале. Подопечные Плющенко и Тутберидзе сами бы продемонстрировали, на что способны.

    «Убеждена, что Этери Георгиевна не хваталась за своих учениц, как за последнюю тростинку», — продолжила Слуцкая.

    Она добавила, что «у Тутберидзе много подрастающих талантливых спортсменок, чьи победы — вопрос времени».

    От Тутберидзе к Плющенко перешли бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова и победительница того же чемпионата Алена Косторная. Плющенко после этого обвиняли в переманивании спортсменок.