Слуцкая оценила перспективы Медведевой и Загитовой в большом спорте

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила перспективы Алины Загитовой и Евгении Медведевой в большом спорте. Она также назвала отсутствие спортсменок в составе сборной России на следующий сезон логичным.

Как сообщил «Спорт-Экспресс», Слуцкая отметила, что хорошо относится к обеим фигуристкам, но в их успехи в профессиональном спорте уже никто не верит. По ее словам, отсутствие спортсменок в составе сборной России на следующий сезон — это логично.

При желании, как добавила Слуцкая, спортсменки могут вернуться в национальную команду. «Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать», — заявила двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав нового олимпийского сезона. В резерв взяли Алену Косторную, которая в марте вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе. В предстоящем сезоне будут разыграны путевки на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, уточнила «Газета.ru».

Медведева написала в Instagram, что пропустила прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, поэтому решение не включать ее в расширенный состав сборной было справедливым. Она подчеркнула, что нормально отнеслась к решению Федерации фигурного катания на коньках России. По ее словам, она не собирается бросать тренировки.