Спорт 21 мая 2023, 20:38 Слухи об участии Мойзеса в махинациях со ставками в ЦСКА назвали вбросом Гендиректор ЦСКА Бабаев считает вбросом слухи об участии Мойзеса в махинациях со ставками РИА «Новости»

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Защитник футбольного клуба ЦСКА Мойзес опроверг слухи о махинации со ставками на результаты матча. Об этом заявил генеральный директор московского ФК Роман Бабаев, его процитировал ТАСС.

«Разбираемся в ситуации, пока похоже на вброс, не будем делать какие-то глубокие комментарии. Изучим, обязательно сообщим. Сам игрок не подтверждает эту информацию, считает, что против него происходит подтасовка фактов», — сообщил Бабаев.

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Гендиректор столичной команды заверил, что руководство клуба уверено в правоте своего игрока. Также Бабаев заявил, что слухи никак не повлияют на нахождение Мойзеса в команде.

Ранее Мойзеса обвинили в манипуляции результатами матча. Якобы он пошел на сделку, чтобы получить желтую карточку в обмен на денежное вознаграждение.

Бабаев сообщил, что ЦСКА планирует выкупить Мойзеса, который выступает за клуб с лета 2022 года на правах аренды. Бразильский защитник в составе армейцев провел 33 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.