Слухи об отмене ЧМ-2020 опровергли в Международной федерации хоккея
Международная федерация хоккея опровергла недавние сообщения об отмене предстоящего чемпионата мира. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, заявление о том, что статус турнира никак не изменился, появилось на официальной странице федерации в Twitter.
«Вечерняя Москва» напомнила, что чемпионат мира по хоккею должен состояться в этом году в Швейцарии. Отмечается, что накануне некоторые СМИ растиражировали сообщения о том, что турнир не состоится из-за активного распространения коронавируса.