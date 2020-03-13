Слухи об отмене ЧМ-2020 опровергли в Международной федерации хоккея

По данным издания, заявление о том, что статус турнира никак не изменился, появилось на официальной странице федерации в Twitter.

«Вечерняя Москва» напомнила, что чемпионат мира по хоккею должен состояться в этом году в Швейцарии. Отмечается, что накануне некоторые СМИ растиражировали сообщения о том, что турнир не состоится из-за активного распространения коронавируса.