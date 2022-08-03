Слухи о вероятном увольнении Шалимова развеяли в «Урале»

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заверил «Спорт-Экспресс», что слухи о возможном увольнении Игоря Шалимова с поста главного тренера не соответствуют действительности.

«Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Мы готовимся к игре со „Спартаком“ у нас рабочая обстановка, тренируемся, работаем», — цитирует Иванова РИА ФАН.

Уточняется, что Шалимов занял поста наставника «Урала» в августе прошлого года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.