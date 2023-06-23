Эксклюзив 23 июня 2023, 12:23 Слухи о проживании погибшего хоккеиста Савина в квартире ХК «Рязань» опровергли Директор ХК «Рязань-ВДВ» Годес опроверг слух, что хоккеист Савин жил в квартире от клуба пресс-служба ХК "Витязь"

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Погибший хоккеист Георгий Савин не проживал в квартире, которую оплачивал клуб «Рязань-ВДВ», эта информация является ложной. Об этом «360» сообщил директор клуба Роман Годес.

«Это ложь. Мы оплачиваем квартиру, только когда игрок на контракте. У нас хоккеисты живут либо на базе, либо на квартире. Когда сезон начинается, мы оплачиваем жилье, потому что игрокам нужно жить где-то. Когда заканчивается — не оплачиваем», — сказал он.

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Годес отметил, что контракт Савина с «Рязань-ВДВ» закончился еще 30 апреля.

«Георгий был у нас на контракте, работал и старался, но что-то не хватало. Контракт ним закончился 30 апреля. Продлевать соглашение мы не стали», — добавил директор клуба.

О смерти Савина в возрасте 21 года стало известно в пятницу. По предварительной информации, спортсмен выпал с 18 этажа многоквартирного дома в Рязани.