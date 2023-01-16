Спорт 16 января 2023, 21:16 Слухи о назначении Слуцкого в «Маккаби» назвали спекуляцией ФК «Маккаби» назвал спекуляцией слухи о назначении Слуцкого на пост тренера

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Израильский клуб «Маккаби» прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Пресс-службу команды процитировал «Спорт-Экспресс».

«Мы не реагируем на слухи и спекуляции СМИ», — привело слова пресс-службы РИА ФАН.

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В январе 2023 года сербский специалист Владимир Ивич ушел из «Маккаби» и возглавил «Краснодар». Что касается Слуцкого, то он оставил пост наставника казанского «Рубина» в ноябре прошлого года.

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