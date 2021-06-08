Слухи о бойкоте Россией Евро-2020 в РФС назвали чушью

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков опроверг информацию о возможном бойкоте чемпионата Европы сборной России. Он назвал подобные слухи чушью.

«Это чушь собачья. Люди, которые написали, просто провоцируют, чтобы мы втянулись в эту дискуссию. Какой здравомыслящий человек будет рассуждать на эту тему, не то что делать. Тем более что тема закрыта уже, все обсудили», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Колосков наполнил, что российской футбол и общество уже выразили несогласие из-за формы Украины. Представитель РФС посоветовал людям, распространяющим слухи о бойкоте, «полечиться».

Ранее в СМИ появилась публикации, где говорилось о возможном бойкоте сборной РФ чемпионата Европы. Журналисты утверждали, что это связано с решением UЕFА разрешить украинской сборной выступать на турнире в форме с изображением карты страны, где в состав Украины входит Крым. Эту форму украинская сторона представила 6 июня.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Команда России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня), а также Данией (21 июня).