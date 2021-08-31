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    31 августа 2021, 13:26

    «Слухи не комментирую». Представитель Миранчука — об интересе «Милана» к футболисту

    Артур Блянихов

    Представитель хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил на сообщение о том, что «Милан» проявляет интерес к кандидатуре российского футболиста. Слова менеджера привел «Чемпионат».

    «Вы знаете мои правила, слухи не комментирую. Только по факту», — цитирует Шпинева «Газета.ru».

    Миранчук перешел в «Аталанту» в августе прошлого года. Сумма его трансфера составила 14,5 миллиона евро. Он провел за клуб 31 матч и записал в свой актив семь мячей, а также две результативные передачи.