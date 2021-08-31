Представитель хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев ответил на сообщение о том, что «Милан» проявляет интерес к кандидатуре российского футболиста. Слова менеджера привел «Чемпионат».

«Вы знаете мои правила, слухи не комментирую. Только по факту», — цитирует Шпинева «Газета.ru».

Миранчук перешел в «Аталанту» в августе прошлого года. Сумма его трансфера составила 14,5 миллиона евро. Он провел за клуб 31 матч и записал в свой актив семь мячей, а также две результативные передачи.