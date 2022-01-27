Случай заражения коронавирусом зафиксировали в российской сборной по биатлону

В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказали о случае заражения коронавирусом среди представителей сборной. Болезнь выявили у руководителя сервис-группы Александра Печерского, написал RT.

Специалиста на соревнованиях в Пекине планируется заменить Дмитрией Блиновым, сообщило ИА НСН.

У других членов команды тесты на коронавирусную инфекцию отрицательные.

Соревнования среди биатлонистов стартуют в Пекине 5 февраля. Спортсменам предстоит начать со смешанной эстафеты.