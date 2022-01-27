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    27 января 2022, 13:36

    Случай заражения коронавирусом зафиксировали в российской сборной по биатлону

    Оксана Лавнюженко

    В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказали о случае заражения коронавирусом среди представителей сборной. Болезнь выявили у руководителя сервис-группы Александра Печерского, написал RT.

    Специалиста на соревнованиях в Пекине планируется заменить Дмитрией Блиновым, сообщило ИА НСН.

    У других членов команды тесты на коронавирусную инфекцию отрицательные.

    Соревнования среди биатлонистов стартуют в Пекине 5 февраля. Спортсменам предстоит начать со смешанной эстафеты.