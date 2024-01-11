Спорт 11 января 2024, 03:53 Словацкого хоккеиста затравили из-за его игр в России Словацкий хоккеист Гудачек заявил, что подвергся травле из-за игры в КХЛ Freepik

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Бывший вратарь хоккейной сборной Словакии Юлиус Гудачек пожаловался на ненависть по отношению к нему из-за выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О случившемся спортсмен рассказал в Instagram*.

«В нескольких интервью я комментировал свою жизнь в России, которую вел как хоккеист. Это была качественная и нормальная жизнь. К сожалению, стал жертвой кампании ненависти, в ходе которой люди вымещают на мне свое разочарование», — написал он.

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Ранее чешский клуб «Кладко» аннулировал соглашение с голкипером через два дня после заключения документа. Такие меры приняли в связи с недовольством от болельщиков команды. Фанаты требовали прекратить сотрудничество с Гудачеком из-за его выступлений в КХЛ.

Вратарь призвал журналистов и хоккейных экспертов серьезнее относиться к своим словам и выпускаемым материалам. Он отметил, что некоторые высказывания могут оказать огромное влияние на человека. По мнению Гудачека, публицистам следует распространять позитивные вещи, а не разжигать ненависть.

Ранее стало известно, что Всемирная федерация керлинга продлила срок отстранения российских и белорусских сборных от международных стартов до завершения сезона-2023/2024. Такое решение приняли из-за опасения, что участие россиян и белорусов нанесет «ущерб целостности соревнований из-за конфликта на Украине».

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.