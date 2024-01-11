Спорт 11 января 2024, 13:18 Словакия открестилась от планов провести хоккейный матч с Россией Федерация хоккея Словакии опровергла планы сыграть с Россией перед ЧМ-2024 Monika Skolimowska/dpa/globallookpress

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Словакия не обсуждала с Россией возможность проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2024 года. График игр согласовали еще в сентябре, объявила Федерация хоккея Словакии на своем сайте.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождение которой мы не знаем, и которая нас шокировала», — заявила пресс-служба.

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В федерации заявили, что график подготовки к чемпионату с указанием соперников согласовали в сентябре 2023 года, и Россию в него не включили. Пройдут восемь игр. О месте и времени болельщикам обещали сообщить дополнительно.

Сборная Словакии решила принять участие в товарищеских матчах с Россией, сообщил «Матч ТВ». По информации телеканала, федерация ждала одобрения президента страны Зузаны Чапутовой.

Бывший вратарь сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек пожаловался на травлю со стороны болельщиков и СМИ из-за своего прошлого. Он жил в России и выступал в Континентальной хоккейной лиге.