Сломавший шею дагестанский борец пришел в сознание

На данный момент медики НИИ имени Джанелидзе оценивают состояние Алиева как стабильное. Как сообщил сайт «Петербургский дневник», ранее ему успешно провели операцию. Борец чувствует ноги. Также его отключили от аппарата искусственного дыхания — необходимости в нем больше нет.

Помощь семье спортсмена оказали не только россияне, но и иностранцы. Деньги на лечение Алиева перевели из Великобритании, Казахстана и из США. Также свою помощь предложил министр спорта Дагестана.

9 февраля Алиев получил закрытый перелом шейных позвонков и черепно-мозговую травму на турнире по грэпплингу. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на «Тинькофф Арене».