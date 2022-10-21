Слишкович заменит Абаскаля в матче «Спартака» с «Химками» | 360°

Спорт 21 октября 2022, 18:03 Слишкович заменит Абаскаля в матче «Спартака» с «Химками»

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Тренер Владимир Слишкович заменит дисквалифицированного наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче с «Химками». Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на пресс-службу «красно-белых».

«В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович», — уточнили в «Спартаке».

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Накануне контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил дисквалифицировать Абаскаля на один матч и оштрафовать его на 50 тысяч рублей «за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе». Это произошло на игре спартаковцев против ЦСКА в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

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