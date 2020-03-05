Слепцова подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации

Олимпийская чемпионка 2010 года российская биатлонистка Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о ее дисквалификации.

«Она (Слепцова) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Международного союза биатлонистов о ее дисквалификации», — рассказал РИА «Новости» адвокат спортсменки Алексей Панич.

По его словам, дальше будет сформирована панель CAS, которая займется рассмотрением дела. «Мы рассчитываем, что через несколько месяцев дело будет рассмотрено и принято в пользу Светланы», — добавил адвокат.

В середине февраля 2020 года IBU объявил, что Слепцова и российский биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Оба спортсмена уже завершившие карьеру.

Срок дисквалификации Слепцовой начинается с 11 февраля 2020 года, ее результаты с 22 марта 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14 будут аннулированы. Из-за отстранения Устюгова российская сборная лишается победы в мужской биатлонной эстафете на Играх в Сочи. Таким образом команда России опускается на третье место в общекомандном зачете Олимпиады-2014.

Также Устюгова отстранили от должности главного судьи на зимней Спартакиаде учащихся. Решение было принято из-за его дисквалификации IBU.