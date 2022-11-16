Эксклюзив 16 ноября 2022, 11:20 "Славный был человек". Спортивный журналист — об умершем чемпионе мира по хоккею Мартынюке Спортивный журналист Кукушкин рассказал об умершем советском чемпионе по хоккею Мартынюке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Скончался двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Александр Мартынюк. Ему было 77 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского хоккейного клуба «Спартак».

«Сегодня утром пришла печальная новость. После продолжительной болезни не стало Александра Акимовича Мартынюка. До последних лет жизни, даже после 70 лет, Александр Акимович не расставался с любимой игрой, выходя на лед в матчах за ветеранов „Спартака“ и „Легенд хоккея СССР“. Вечная память легендарному нападающему „Спартака“ и сборной СССР», — говорится в сообщении.

Реклама

Смерть заслуженного хоккеиста прокомментировал каналу «360» журналист, член Международной ассоциации спортивной прессы, член Зала славы ИИХФ Всеволод Кукушкин.

Реклама

«Он был славный человек. Прекрасный хоккеист, был всю жизнь в одном клубе, в „Спартаке“. С Якушевым играл», — рассказал Кукушкин.

Журналист рассказал историю про то, как Мартынюк поставил рекорд по количеству шайб, заброшенных в составе сборной в одном матче. В игре со сборной ФРГ на Чемпионате мира в 1973 года он забил восемь голов.

«Он мог и больше забить, но Всеволод Бобров, тренер, ему на третий период сказал: „Сиди, отдыхай, не надо тебе играть“. Бобров иногда ревновал, это же спорт. Всеволод Михайлович тоже был с самолюбием. И он его заблокировал. Если бы Бобров его не остановил, неизвестно еще, какой был бы результат», — заявил Кукушкин.

Сборная СССР победила тогда со счетом 18:2.