Спорт 20 июля 2023, 14:27 Sky Sport: полузащитник сборной России Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Болонью»

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Руководство итальянской «Болоньи» проявляет интерес к полузащитнику сборной России Алексею Миранчуку. Об этом сообщил сайт Sky Sport со ссылкой на свой источник.

«Болонья» сможет начать переговоры по поводу трансфера после того, как продаст несколько своих футболистов, написала «Свободная пресса».

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Ранее сообщалось, что Миранчуку пришлось вернуться в «Аталанту» после окончания срока аренды в «Торино».