Скончался знаменитый форвард донецкого «Шахтера» Сергей Ателькин

Уточняется, что бывший нападающий умер на 49-м году жизни. Представители «Шахтера» выразили соболезнования родным и близким спортсмена, пишет ИА Nation News.

«„Шахтер“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ателькина. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причина смерти футболиста неизвестна. По информации украинских СМИ, у него были проблемы с сердцем. В целом Ателькин провел 265 матчей и забил 82 мяча в составе команды «горняков». В 2002 году он завоевал титул чемпиона Украины по футболу.