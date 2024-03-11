Спорт 11 марта 2024, 02:16 Скончался трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Сергей Диомидов ФСГР: умер трехкратный призер ОИ по спортивной гимнастике Сергей Диомидов РИА «Новости»

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Скончался трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Ему было 80 лет. О кончине спортсмена сообщили в некрологе в Telegram-канале Федерации спортивной гимнастики России.

«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта», — написали в ФСГР.

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Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. О времени и месте прощания с Сергеем Диомидовым станет известно позднее.

Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. Этот элемент назвали его именем. На сайте Федерации его имя значится в Зале славы.