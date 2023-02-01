Спорт 01 февраля 2023, 15:36 Скончался старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра

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В возрасте 107 лет скончался старейший участник Олимпийский игр, гражданин Уругвая Феликс Сьенра. Об этом написал сайт Die Welt.

Дочь Сьенры рассказала, что ее отец умер во время сна.

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«Отец просто мирно заснул в понедельник. Он снял капитанскую повязку и покинул корабль», — процитировал RT сообщение.

В 1948 году на летних Олимпийских играх в Лондоне уругваец, выступающий в парусном спорте, занял шестое место.