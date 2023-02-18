Спорт 18 февраля 2023, 13:18 Скончался спортивный комментатор Владимир Писаревский Спортивный комментатор Владимир Писаревский умер на 88-м году жизни YouTube

Читать 360tv в

В возрасте 87 лет ушел из жизни спортивный комментатор Владимир Писаревский. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дочь комментатора Анастасию Писаревскую.

Писаревского не стало утром 18 февраля. Он скончался в одной из больниц Москвы, куда попал после заражения коронавирусом две недели назад.

Реклама

«Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид», — рассказала дочь спортивного комментатора.

Реклама

По словам Анастасии Писаревской, неделю отец чувствовал себя относительно нормально. После очередного падения ему снова вызвали скорую. Врачи забрали мужчину в больницу и диагностировали ишемический инсульт.

«Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость», — добавила дочь комментатора.

Писаревского прооперировали, вывели из наркоза, но через два дня он оказался в реанимации в критическом состоянии, а позже скончался.

Прощание с Владимиром Писаревским состоится 21 февраля. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

В 1950-е годы Писаревский играл за хоккейные команды «Динамо», «Химик», «Трактор». После завершения спортивной карьеры работал на радио и телевидении как комментатор. В 2003 году получил награду от Международной ассоциации спортивной прессы за выдающийся вклад в развитие спортивной журналистики, а в 2005-м — звание заслуженного работника культуры России.