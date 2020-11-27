Скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Осинцев
В возрасте 85 лет скончался шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе советской сборной Михаил Осинцев. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом в России.
«Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», — отмечается в сообщении.
О том, где и когда состоится прощания со спортсменом объявят дополнительно. По данным издания, Осинцев играл за столичные «Фили» и «Динамо», а также за спартаковцев и Окружной дом офицеров. Уточняется, что он девять раз становился чемпионом СССР.