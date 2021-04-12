Скончался олимпийский чемпион по волейболу Люгайло

На 84-м году из жизни ушел победитель Олимпиады 1964 года в составе советской сборной по волейболу Станислав Люгайло. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Украины.

Отмечается, что за годы своей карьеры Люгайло также занимался и тренерской деятельностью. В первой половине 90-х он работал на Филиппинах с женскими и мужскими командами. Кроме того, он был наставником донецкой женской команды «Медика-ШВСМ», а с 2014 года Люгайло работал в Харьковском высшем училище физической культуры и спорта.