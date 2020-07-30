Скончался олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Федюкин

Олимпийский мастер спорта СССР, чемпион по гандболу Анатолий Федюкин скончался, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

«Сегодня утром на 69-м году жизни скончался олимпийский чемпион, чемпион мира заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Анатолий Федюкин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллеги спортсмена не назвали причину его смерти в своем заявлении. Представители Федерации гандбола России выразили соболезнования семье и близким гандболиста, пишет сайт «Утро.ру».

Когда Федюкину было 26 лет, он стал членом ЦСКА в столице после своего переезда из Воронежа. Спортсмен вместе со своей командой стал чемпионом СССР пять раз. Ему принадлежит первенство на мировых состязаниях в 1982 году. Он завоевал золото на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, а также серебро на Олимпиаде в Москве через четыре года.

После того как карьера была завершена, спортсмен был тренером не только в России, но и в Исландии. Помимо прочего, он занимался различными мероприятиям для молодежи в столице.