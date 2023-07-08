Спорт 08 июля 2023, 19:57 Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин Олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин умер на 69-м году жизни РИА «Новости»

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Завоевавший чемпионский титул по фехтованию на Олимпиаде 1980 года Николай Алехин ушел из жизни в возрасте 68 лет. О кончине спортсмена 8 июля сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Белоруссии.

«Сегодня ушел из жизни прославленный белорусский фехтовальщик на саблях заслуженный мастер спорта СССР Николай Александрович Алехин», — отметили в белорусском НОК.

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В комитете выразили искренние соболезнования родным и близким Алехина. О причинах его кончины ничего не известно.

Николай Алехин входил в состав союзной сборной, которая завоевала золото в командном турнире по сабле на ОИ-1980 в Москве. В личном турнире спортсмен участие не принимал.

На счету Алехина — победа на чемпионате мира в командном турнире 1979 года. На соревнованиях 1981 года он занял второе место, получив серебряную медаль.