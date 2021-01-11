Скончался олимпийский чемпион по дзюдо Хахалейшвили

«Руководство и коллектив Федерации дзюдо России выражают соболезнования родным и близким Давида Хахалейшвили, а также нашим грузинским коллегам», — отмечается в сообщении.

«Дни.ру» напомнили, что в 1992 году дзюдоист участвовал в Олимпиаде в Барселоне в качестве члена объединенной команды СНГ и завоевал золотую медаль. Также он побеждал на чемпионатах Европы и мира.