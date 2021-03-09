Скончался известный тренер по мотокроссу из Ямала

На 62-м году из жизни ушел известный в Ноябрьске (ЯНАО) тренер по мотокроссу Владимир Андреев. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Отмечается, что Андреев воспитал несколько поколений гонщиков и под его руководством мотоклубу Ноябрьска удалось завоевать много наград. В 2014 году он был избран депутатом гордумы, а потом — ее главой.

«Владимир Иванович запомнится нам как грамотный, справедливый и интеллигентный человек, неравнодушный к проблемам своих земляков», — подчеркнул мэр Ноябрьска Алексей Романов.